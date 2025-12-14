Giana Erminio al 6° risultato utile di fila. Espinal: "Non perdiamoci il presente"

Contro l'Inter U23 è arrivato il sesto risultato utile consecutivo per la Giana Erminio.

"Diciamo che sicuramente venire qui e fare tre punti era una bella impresa - ha sottolineato in sala stampa mister Vinicio Espinal - È una squadra importante, che ha fatto una bellissima gara. Gli episodi, soprattutto nel primo tempo, ci hanno dato una mano. Sicuramente il discorso di poter chiudere la gara prima è una cosa su cui non sono molto contento. Però non posso che essere felice per il risultato ottenuto, per l'impegno e per come hanno giocato i ragazzi".

I numeri continuano a crescere: una sola sconfitta in 12 partite, una classifica che sta diventando veramente interessante: "Non guardo troppo in là: mi concentro sulla settimana, sulla crescita giorno per giorno. Non mi aspetto nulla di particolare: non sono né super positivo né super negativo, sto in equilibrio cercando di migliorare ogni giorno. L'ho detto anche in passato, nella mia carriera: quando andavo troppo oltre, soprattutto da giocatore, mi perdevo il presente. Preferisco vivere il presente. Sicuramente posso dire che è una squadra di ragazzi che mi danno tantissimo. Oggi sono entrati altri giocatori per le esigenze della partita e hanno fatto bene: Rizzo è entrato, ha impattato bene, ha messo due palle interessanti. Sono contento di questo".