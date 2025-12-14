"Genoa alla prova del nove". L'apertura de Il Secolo XIX esalta la spinta di De Rossi verso l'Inter

"Il Genoa alla prova del nove". Il Secolo XIX apre già in prima pagina col difficile impegno del Genoa contro l'Inter nel 15° turno di Serie A. Il quotidiano parte dalle parole della vigilia del nuovo allenatore rossoblù, l'uomo che in poche partite ha potenzialmente cambiato la stagione - fino a prima deludente - di Colombo e compagni. "La spinta di De Rossi: 'L'Inter è più forte, ma dobbiamo crederci'", è la citazione scelta per riassumere il messaggio positivo e fiducioso del tecnico romano.

C'è un solo dubbio per mister De Rossi verso la sfida coi nerazzurri. Il Genoa dovrebbe confermare l’assetto visto contro l’Udinese, ma in difesa resta da sciogliere il nodo Ostigard. Se il norvegese non dovesse recuperare, Otota è pronto a restare al centro del reparto, a protezione della porta di Leali, con Marcandalli e Vasquez a completare la linea arretrata.

A centrocampo rientra Frendrup, che affiancherà Malinovskyi e Thorsby, con Norton-Cuffy e Martin sugli esterni. In attacco, infine, fiducia alla coppia Vitinha-Colombo, soluzione che garantisce profondità, fisicità e continuità offensiva, senza rinunciare a equilibrio e pressing alto. Il Grifone contro l'Inter vuole giocarsi le sue carte per dare continuità alla striscia positiva di De Rossi: finora, due vittorie e due pareggi in campionato, con una sola sconfitta arrivata in Coppa Italia.