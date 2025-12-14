Live TMW Hellas Verona, Bella-Kotchap: "Questi tre punti hanno un valore duplice, siamo molto felici"

Al termina della sfida tra Fiorentina ed Hellas Verona il difensore dei gialloblù Bella-Kotchap parla in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuittoMercatoWeb.

Che significato ha questa vittoria

"È una vittoria molto importante per noi. Sapevamo l'importanza della partita e non volevamo perdere. I tre punti hanno un valore duplice, siamo molto felici".

Cosa vi fa scattare nella testa?

"Penso che ci dia molta autostima in noi stessi ma siamo ben consapevoli che il percorso sia ancora lungo, difficile e pieno di ostacoli".

Sta tornando ai livelli che la portarono al Mondiale nel 2022?

"Si, sono felice che sto riuscendo ad aiutare al meglio la squadra, ma posso ancora migliorare e devo continuare così".

Sei punti tra Atalanta e Fiorentina: è un bel messaggio che mandate alle altre squadre.

"Sì, oggi mandiamo il messaggio che possiamo giocarcela con chiunque. Lo avevamo già dimostrato ma oggi il messaggio è molto più forte".