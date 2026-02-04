Ufficiale Fiorentina, via all'era Paratici. E arriva anche il nuovo capo scout: è Lorenzo Giani

Fabio Paratici è arrivato oggi al Viola Park e da qualche ora è iniziata ufficialmente la nuova era dirigenziale di casa Fiorentina.

Quello di Paratici tra l'altro non è l'unico volto nuovo che arriva alla Fiorentina, considerando che con il dirigente ex Juventus e Tottenham arriva anche un capo scout. Si legge infatti dal comunicato ufficiale della società toscana: "ACF Fiorentina annuncia che a partire da oggi, mercoledì 4 febbraio, Lorenzo Giani assumerà il ruolo di Capo dell' Area Scouting della Prima Squadra. Giani, nato a Firenze il 13 aprile 1979, ha già lavorato, con ruoli di responsabilità nello Scouting, alla Sampdoria, al Tottenham ed alla Juventus. Tutta la Società gli rivolge il più caloroso benvenuto e gli augura un percorso pieno di soddisfazioni".

Giani non è un nome nuovo nelle organizzazioni societarie fatte da Paratici, con cui ha già lavorato alla Juventus e poi al Tottenham, senza scordarsi dell'esperienza da responsabile scouting per la Sampdoria, società con la quale il dirigente oggi DS della Fiorentina ha svolto attività di consulenza nei mesi in cui era in corso la squalifica e inibizione dalle cariche dirigenziali. Fiorentino di passaporto (è nativo della vicina Reggello), Giani è il nuovo capo scout dei gigliati.