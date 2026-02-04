Cagliari, Angelozzi: "Dipende da noi se Caprile rimane. Obiettivi? Prima salviamoci"

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della conferenza stampa di oggi in cui ha fatto tra le altre cose il punto di fine calciomercato per la compagine isolana in maglia rossoblù.

Le riflessioni del dirigente del Cagliari partono da due grandi protagonisti della squadra attuale, il portiere Elia Caprile e il compatto attaccante turco Semih Kilicsoy, e si concentrano sul futuro dei due: "Vogliamo tenerli. Caprile è nostro, lo abbiamo riscattato e dipende da noi se tenerlo o no. Kilicsoy è invece in prestito e ha un diritto di riscatto, secondo me siamo sulla strada buona per riscattarlo".

Questo Cagliari, che gode di ottima classifica, dove può pensare di arrivare? Prosegue e conclude così Angelozzi: "La Serie A è difficilissimi, i club sono tutti attrezzati. Salvarsi è dura, vedete che c'è la Fiorentina a lottare per non retrocedere, pur partendo per fare un campionato da qualificazione alle coppe. Il Cagliari come prima cosa deve raggiungere la salvezza, è il primo obiettivo. Poi magari si può aspirare a qualcosa di più...".