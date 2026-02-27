Parma, Troilo: "I risultati ci danno crescita. Il golazo di Folorunsho non lo puoi controllare"
Ore 23.15 - Tra pochi minuti il difensore crociato Mariano Troilo parlerà in conferenza stampa al termine di Parma-Cagliari.
Ore 23.33 - Inizia la conferenza.
Cosa vi dà questa serie di risultati?
"Crescita: oggi era difficile e l'abbiamo giocata come dovevamo".
Sembrava che ci fosse un'attenzione particolare sui corner. Che ne pensi?
"Sapevamo poteva succedere, ci focalizziamo su di noi"
Come stai?
"Bene, ho finito la partita e ho potuto aiutare la squadra. Meritavamo di più però era importante non perdere.
Nel gol del Cagliari cosa è successo?
"Voleva crossare, ha fatto un golazo, non lo potevamo controllare. Siamo stati in grado di rimettere in piedi la partita e di pareggiare"
L'esultanza della settimana scorsa?
"Ogni esultanza è per il gruppo, il gol mi ha dato tanta fiducia. Imparo da tutti i compagni, specie dagli argentini".
Oggi la tua ottava titolare, molte delle quali da dopo il Napoli.
"Il lavoro, lo sforzo: la squadra è competitiva, sono andato abituandomi alle tempistiche e al gioco della squadra. "
Oggi ti abbiamo visto più impegnato in impostazione. Era una richiesta del mister?
"Sapevamo che la partita poteva andare così con i loro due attaccanti in pressing. Sapevamo che poteva succedere e l'avevamo preparata così".
Ore 23.40 - Termina la conferenza stampa.
