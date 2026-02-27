Live TMW Parma, Troilo: "I risultati ci danno crescita. Il golazo di Folorunsho non lo puoi controllare"

Ore 23.15 - Tra pochi minuti il difensore crociato Mariano Troilo parlerà in conferenza stampa al termine di Parma-Cagliari.

Ore 23.33 - Inizia la conferenza.

Cosa vi dà questa serie di risultati?

"Crescita: oggi era difficile e l'abbiamo giocata come dovevamo".

Sembrava che ci fosse un'attenzione particolare sui corner. Che ne pensi?

"Sapevamo poteva succedere, ci focalizziamo su di noi"

Come stai?

"Bene, ho finito la partita e ho potuto aiutare la squadra. Meritavamo di più però era importante non perdere.

Nel gol del Cagliari cosa è successo?

"Voleva crossare, ha fatto un golazo, non lo potevamo controllare. Siamo stati in grado di rimettere in piedi la partita e di pareggiare"

L'esultanza della settimana scorsa?

"Ogni esultanza è per il gruppo, il gol mi ha dato tanta fiducia. Imparo da tutti i compagni, specie dagli argentini".

Oggi la tua ottava titolare, molte delle quali da dopo il Napoli.

"Il lavoro, lo sforzo: la squadra è competitiva, sono andato abituandomi alle tempistiche e al gioco della squadra. "

Oggi ti abbiamo visto più impegnato in impostazione. Era una richiesta del mister?

"Sapevamo che la partita poteva andare così con i loro due attaccanti in pressing. Sapevamo che poteva succedere e l'avevamo preparata così".

Ore 23.40 - Termina la conferenza stampa.