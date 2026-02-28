Parma, Troilo: "Avevo i crampi, ma non potevo lasciare la squadra in dieci"

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita, il difensore del Parma Mariano Troilo ha commentato così il pareggio tra Parma e Cagliari:

Le sensazioni dopo il quarto risultato utile consecutivo? Tra l'altro ancora una volta partita ripresa nel finale.

"Abbiamo lottato e alla fine siamo riusciti a raggiungere il pareggio. Loro l'hanno sbloccata con un golazo, un gol incredibile su cui non si poteva fare niente. Però è ormai una caratteristica di questa squadra il riuscire a recuperare le partite nel finale e riuscire a farlo con questo carattere".

Alla fine sei uscito per crampi ma sei voluto rientrare. Per cercare di vincere la partita?

"Sì sarebbe stato bello e incredibile segnare un gol con questo problema fisico. Ho sentito un pochino indurirsi il muscolo ma non potevo lasciare la squadra in dieci nel finale e ho deciso di rientrare".