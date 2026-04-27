Cagliari, Angelozzi: "Palestra il terzino migliore in Europa, qui i giovani crescono tanto"

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, ha dichiarato quanto segue ai microfoni di DAZN: "“Le motivazioni saranno altissime per entrambe le squadre. Loro lottano ancora per l’Europa, noi abbiamo bisogno di aggiungere tre punti alla classifica per conquistare questa benedetta classifica. Operazioni di mercato con l’Atalanta? Noi siamo una società che guarda i giovani, qui i ragazzi possono rendere al massimo grazie al lavoro complessivo di un club che crede in loro. Tra l’altro oggi ci sarà l’esordio di Mendy, un attaccante classe 2007 che farà parlare di sé in futuro. Palestra è un altro calciatore che sta facendo bene, l’ho definito il terzino più forte d’Europa e l’ha dimostrato con la nostra maglia e anche con quella della Nazionale. Abbinare doti tecniche e umane fa sempre la differenza, sta raccogliendo i frutti di quanto seminato e siamo felici”. Ecco le dichiarazioni ufficiali:

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez,Obert; Adopo, Gaetano, Deiola (C); Folorunsho; Esposito, Mendy. A disposizione: Sherri, Ciocci, Palestra, Kilicsoy, Raterink, Belotti, Albarracin, Dossena, Sulemana, Liteta, Zappa, Borrelli, Trepy.

Allenatore: Fabio Pisacane

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi: Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. A disposizione: Pardel, Sportiello; Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Samardzic, Ederson, Obric, Zalewski, Ahanor, Krstovic.

Allenatore: Raffaele Palladino