Antognoni e il centenario della Fiorentina: "C'è del rimorso, ma solo per i tifosi"

L'ex capitano della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, torna a parlare della propria assenza alla grande serata per i festeggiamenti del centenario del club viola. E stavolta non nasconde di aver qualche rimpianto, al di là delle polemiche e della sua ferma posizione nel non voler presenziare all'evento dello stadio Franchi.

Le parole di Antognoni sul centenario della Fiorentina

Nel corso di un’intervista concessa durante «il Torpedone», trasmissione podcast di Autolinee Toscane in onda su Youtube e Spotify, Antognoni ha infatti dichiarato: "Ho seguito tutta la cerimonia in tv e ho del rimorso per non aver partecipato, ma per i tifosi non per la proprietà", le sue parole. "Con il presidente Giuseppe Commisso e la madre Catherine i rapporti sono buoni, non è con loro che ho avuto problemi", specifica ancora.

E ancora: "So che in questo momento sono loro le cariche più alte della società, ma il pregresso non mi ha permesso di andare a un evento al quale avrei partecipato volentieri soprattutto per la gente". In merito all'attualità della squadra di Vanoli invece, Antognoni chiede pazienza spiegando che dopo le iniziali difficoltà, la squadra può ancora riprendersi: "Dopo così tanti cambiamenti può starci un avvio difficile, ma la squadra è buona".