Winks ricorda la Samp: "Tifosi e club erano in conflitto. Per me Romei è stata una figura top"

Ha vestito la maglia della Sampdoria nella stagione 2022/2023, quella che - al suo termine - "costrinse" poi i nuovi investitori Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi a intervenire con una ristrutturazione del debito e successiva ricapitalizzazione per iscrivere la squadra in B, e adesso il centrocampista Harry Winks è tornato a ripercorrere quei momenti, parlando a La Gazzetta dello Sport.

L'anno complicato in Liguria.

Queste, le sue parole: "È stata un’esperienza diversa rispetto al Tottenham, anche come strutture. A Genova tifosi e proprietà erano in conflitto. Ho dovuto affrontare situazioni insolite come i ritardi nei pagamenti e le forti tensioni con la tifoseria. Ma è stato il luogo in cui ho cominciato a concepire il calcio in modo diverso. Genova mi piace ancora molto. Quella di Romei è stata una figura straordinaria sia alla Samp che per il mio approdo a Cagliari. Mi aveva già accennato dell’interesse del club a gennaio. In estate ci siamo riparlati e gli ho detto quanto mi sarebbe piaciuto venire a Cagliari. Credo che mi abbia aiutato parlando col club".

Ora la nuova avventura al Cagliari.

Ricordiamo comunque che il classe 1996 veste la maglia della compagine sarda, dove è approdato lo scorso 15 luglio a titolo definitivo: per il suo ritorno in Serie A, un contratto biennale.