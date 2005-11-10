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Serie B, Empoli-Vicenza: al Castellani sfida tra squadre a caccia di continuità

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Gaetano Ferraiuolo
Oggi alle 06:06Serie B
autore Gaetano Ferraiuolo
23.10.2026 06:06Serie B
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Fabio GalloTUTTOmercatoWEB
Fabio Gallo

Prenderà via questa sera l'ottava giornata del campionato di serie B. Al Castellani di Empoli punti pesanti in palio nella sfida tra i padroni di casa e un Vicenza galvanizzato dal 2-2 in rimonta ottenuto in quel di Benevento. I padroni di casa, dopo aver cambiato allenatore, hanno bisogno di trovare continuità per avvicinarsi alle zone nobili della classifica. Al momento, infatti, i toscani hanno appena 7 punti. Uno in più dei biancorossi, in linea con l'obiettivo salvezza. Arbitrerà il signor Allegretta di Molfetta.

COME ARRIVA L'EMPOLI

In casa azzurra poche novità di formazione rispetto alla gara di sabato scorso ad Ascoli pur con un dubbio in mediana che riguarda l’acciaccato Yepes. Deli e Degli Innocenti si contendono la maglia da titolare qualora il centrocampista non dovesse farcela. Sulla corsia destra Egan è nettamente favorito su Zedadka. Ballottaggio tra Bandinelli e Biondini per il ruolo mezzala destra, in avanti Shpendi non è ancora al top e dovrebbe partire dalla panchina, pronto a entrare nella ripresa in caso di necessità. Mister Andreoletti si affiderà dunque al tandem formato da Ceesay e Popov.

COME ARRIVA IL VICENZA

Modulo speculare anche per mister Gallo, pronto a ripartire dall'ormai rodato 3-5-2. Out Cuomo, il tecnico ha annunciato in conferenza stampa che a sinistra giocherà l'ex Salernitana Corazza, con Rauti in attacco presumibilmente al fianco di Merkaj e con Moncini ancora una volta in panchina. La tentazione della vigilia è Valoti mezzala con licenza d'offendere, con Bellemo e Pellizzari a dare una mano in interdizione. In difesa Brighenti nettamente favorito su Leverbe. Occhio alla retroguardia che, con 15 reti al passivo, è la peggiore al pari di quella della Sampdoria.

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