Lecce, 2026 finito per Santiago Perotti: l'argentino va ko, i dettagli dell'infortunio
TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra
Brutte notizie per il Lecce. Il club salentino ha infatti comunicato che Santiago Pierotti si è sottoposto a risonanza magnetica e TAC, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una frattura composta del malleolo mediale della caviglia destra.
Come da consuetudine, i giallorossi non hanno dato ulteriori informazioni in merito ai tempi di recupero previsti. In media, però, questo tipo di infortuni richiedono un percorso di recupero abbastanza lungo, tendenzialmente tra le 10 e le 14 settimane.
Altre notizie Serie A
Oggi
10:45 Serie A
Fonseca: "Malen una forza della natura, Dybala un fuoriclasse. Napoli e Roma molto forti"
10:45 Serie ALive TMW
Live TMWParma, Gilardino: "Per domani ho dubbi in tutti i ruoli. Lontani? Sempre una tentazione"
10:35 Serie A
Lecce, 2026 finito per Santiago Perotti: l'argentino va ko, i dettagli dell'infortunio
10:30 Serie A
Signori: "Responsabilità, passione e sacrificio come insegnamento. L'U20 la mia terza vita"
10:27 Serie A
Pallone d'Oro, Kane ammette: "La mia famiglia è nervosa, vorrei sapere prima il risultato"
10:22 Serie A
Inter, ci siamo per il rinnovo di Carlos Augusto: l'annuncio può arrivare entro fine mese
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi