Fonseca: "Malen una forza della natura, Dybala un fuoriclasse. Napoli e Roma molto forti"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il doppio ex della sfida fra Napoli e Roma Daniel Fonseca ha parlato della gara: "Sono due squadre molto forti. La Roma sta facendo benissimo, Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra che sta girando alla grande. Il Napoli con la vittoria contro il Bodo si è ripreso un po’, in una gara che sembrava poter finire anche male e che invece gli azzurri hanno portato a casa".

E i giallorossi davanti hanno un certo Malen. Come poterlo fermare? "Difficile dirlo. È incredibile, una forza della natura, nessuno si aspettava una roba del genere. In generale i giocatori forti sono sempre difficili da marcare, anche perché se provi a bloccarli con un raddoppio o una marcatura preventiva finisci con liberare un altro giocatore. Lui è uno forte, il Napoli proverà a prendere delle contromisure".

Infine un commento anche su Paulo Dybala: "Lui è un fuoriclasse, purtroppo questi infortuni gli hanno sempre impedito di avere continuità nella stagione. Ma è un giocatore che farebbe comodo a qualsiasi squadra".