Capello sul Milan: "Maignan para, Leao segna: ok, la formula è giusta. Tuttavia..."

All’interno dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è possibile leggere un editoriale a firma del tecnico di lungo corso, oggi opinionista, Fabio Capello che, a proposito del Milan, ha scritto: “Maignan para, Leao segna: ok, la formula è giusta e il Milan comanda la classifica di Serie A, in attesa di Roma-Napoli. La sostanza è quello che conta e Allegri può essere senz’altro soddisfatto, anche se, guardando alla forma, trovo che ci sia qualche sottolineatura da fare. Perché il Milan ha battuto la Lazio soffrendo troppo.

Ho visto una squadra troppo passiva nella prima parte della gara. Per 20-25 minuti, nel primo tempo, la Lazio ha avuto il controllo del match, e senza i miracoli di Maignan la serata avrebbe potuto prendere una piega diversa. Io penso che a San Siro il Milan debba sempre essere padrone, ma l’atteggiamento dei rossoneri è stato fin troppo rinunciatario. Probabilmente anche perché per una volta abbiamo assistito a una prestazione “umana” di quel fenomeno chiamato Luka Modric”.

Su Maignan e Leao: “Il francese e il portoghese erano stati gli eroi dello scudetto 2022 e stanno tornando protagonisti assoluti anche in questa stagione nella quale il Milan gioca per vincere e provare a cucirsi la seconda stella sulla maglia. Maignan è una garanzia: ad ogni partita ci sono almeno un paio di interventi decisivi che pesano come i gol di un attaccante. Rafa è sempre più maturo ed essenziale: ieri tre tiri in porta, un bel colpo di testa e un gol meraviglioso, segnato dopo una azione magistrale orchestrata con tocchi di prima dai compagni. Leao non è un centravanti, sta giocando da prima punta atipica ma sta diventando sempre più cattivo sotto porta: da ieri è con merito uno dei capocannonieri della Serie A”.