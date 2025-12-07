Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Antognoni sulla crisi della Fiorentina: "Squadra non tranquilla. Anche il Franchi è un fattore"

Antognoni sulla crisi della Fiorentina: "Squadra non tranquilla. Anche il Franchi è un fattore"
Dimitri Conti
Oggi alle 13:53
Dimitri Conti

Giancarlo Antognoni, vera e propria bandiera della Fiorentina che attualmente ricopre il ruolo di capo delegazione delle selezioni Under dell'Italia, nel corso dell'intervista rilasciata oggi sulle colonne de La Nazione, si è soffermato anche sugli attuali problemi della società toscana, ultima da sola nella classifica di Serie A.

Nello specifico, ha detto Antognoni nella sua analisi degli attuali problemi di casa Fiorentina: "Non vedo fiorentinità: lo ha detto anche Vittorio (Cecchi Gori, ndr). E questo incide a livello societario. Alla squadra manca tranquillità, la piazza è esigente ma non fa mancare il suo sostegno. Ormai il singolo non vince più da solo, serve il gruppo. Un tempo si andava a cena tutti insieme, oggi mi sembra che tra i giocatori ci sia meno contatto, l'era dei social ha cambiato anche le dinamiche di spogliatoi".

Per Antognoni incide anche il Franchi, in uno stato di cantiere aperto: "Sì, anche questo è un fattore. Rifarlo nuovo sarebbe stato meglio, per i lavori al Franchi servirà tempo ma avremo comunque uno stadio all'altezza".

Clicca qui e leggi l'intervista integrale

