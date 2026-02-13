Torino, occhi su Guarino per la difesa: uno scout granata all'ultima gara dell'Empoli

Il collaudato asse di mercato tra Torino ed Empoli potrebbe tornare presto a far parlare di sè dopo i tanti aff ari degli ultimi anni (Ricci, Pellegri, Sazonov, Anjorin e Walukiewicz, non considerando lo svincolato Ismajli). Non è passata affatto inosservata, infatti, la presenza di uno scout granata mercoledì sera sugli spalti dello stadio Castellani per assistere alla gara tra i padroni di casa e la Juve Stabia, vittoriosa per 2 a 1. Fari puntati sul gioiellino azzurro Gabriele Guarino. Il centrale classe 2004 è già entrato a far parte della nazionale Under 21 e si sta imponendo come uno dei migliori difensori della Serie B. Motivo per cui sempre più spesso fanno capolino in Toscana dirigenti e osservatori dei club della massima serie per tenerlo d’occhio e studiarlo da vicino.

Inutile infatti lavorare per le big come nel caso di Marianucci, che verrà valorizzato per il Napoli senza che i granata traggano alcun beneficio per il futuro. Ecco perché il nome di Guarino stuzzica e verrà seguito ancora. Tuttosport sottolinea che l’attuale specialista granata nel gioco aereo, ovvero il cileno Guillermo Maripan, è in scadenza di contratto e potrebbe anche lasciare il Toro in estate, se i granata non eserciteranno il diritto di prolungare sino al ‘27, ma con uno stipendio più alto.

Guarino, ma non solo: la gara tra Empoli e Juve Stabia ha rappresentato l’occasione giusta per tenere ulteriormente sotto la lente di ingrandimento - semmai ce ne fosse bisogno - un altro dei migliori giovani talenti del torneo cadetto. Quell’Alessio Cacciamani, che si sta imponendo come il miglior esterno sinistro della B. Per la gioia del Toro proprietario del suo cartellino e che in estate potrebbe puntare su di lui.