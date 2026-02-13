Torino, per il futuro della panchina c'è anche Italiano. Può lasciare Bologna a fine anno

Tuttosport dedica oggi un approfondimento al futuro della panchina del Torino: in corsa ci sono tre allenatori con contratto fino al 2027 coi rispettivi club, vale a dire Marco Baroni proprio con il Torino, Vincenzo Italiano con il Bologna e Ivan Juric con l’Atalanta. Non è così sicuro di restare in granata Baroni e già ha rischiato grosso durante la stagione, nel girone di andata prima della trasferta contro la Lazio, a inizio ritorno dopo la batosta per 6 a 0 subita a Como.

Negli ultimi 2 mesi il rendimento del Torino non è affatto migliorato. La squadra resta lì nella parte destra della classifica, non ancora salva, anzi ("non siamo in una posizione tranquilla", ammetteva lo stesso Baroni pochi giorni fa). Il Toro è anche una formazione che continua ad avere la peggior difesa della A, con addirittura 42 gol subiti. Insomma, non ci stupiremmo se a fine stagione Cairo valutasse la possibilità di interrompere anzitempo il legame con Baroni.

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Lazio, intanto, sono decollate anche le voci su una possibile separazione tra Italiano e il Bologna, a fine campionato. Troppo brutta, troppo slabbrata è la stagione attuale, troppo costosa e deludente. Appena 6 punti nelle ultime 12 partite in A: un crollo continuo, fino

al 10° posto attuale dei rossoblù, appena 3 punti sopra ai granata.