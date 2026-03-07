Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, Venezia-Reggiana: la partita degli opposti al Penzo. Granata in emergenza

Oggi alle 06:24Serie B
Stefano Scarpetti

Vivono un periodo completamente diverso Venezia e Reggiana, di fronte questo pomeriggio ore 17.15 al Penzo per la 29 ^ giornata di serie BKT. I lagunari sono usciti trionfanti dal turno infrasettimanale rifilando un secco 4-0 all’Avellino mantenendo la testa della classifica insieme al Monza, la 14^ vittoria nelle ultime 17 partite ha permesso di portare a cinque il margine di vantaggio sul Frosinone, che contro il fanalino di coda di Pescara ha raggiunto il pareggio per 2-2 soltanto nel finale. Gli emiliani dal canto loro sono passati dall'euforia per il blitz del Picco di La Spezia una settimana scorsa allo sconcerto e la grande preoccupazione derivata dal tonfo interno di mercoledì contro il Sudtirol. La squadra emiliana ha ridotto ad un solo punto il margine sulla zona playout con una serie che lascia preoccupati i propri tifosi: nelle ultime tredici partite sono arrivate soltanto due affermazioni. Questa premessa può far propendere l'ago della bilancia da parte dei lagunari in forma straripante ma questa categoria ogni domenica è ricca di sorprese. Dirige Daniele Chiffi di Padova coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti di Mantova. Il IV ufficiale Abdoulaye Diop di Treviglio. Al Var Alessandro Prontera di Bologna mentre l'uomo Avar sarà Giacomo Paganessi di Bergamo.

Come arriva il Venezia - Giovanni Stroppa deve fronteggiare le assenze di Plizzari, Duncan e Bjarkason mentre viene recuperato almeno per la panchina Sverko. Da capire se ci saranno ulteriori rotazioni visto che quello odierno sarà il terzo impegno nel giro di una settimana. Nel consueto 3-5-2 con Stankovic guardiano dei pali supportato dalla linea difensiva composta da Schingtienne, Svoboda e Franjic. Hainault e Haps sulle corsie esterne con Buso in cabina di regia supportato da Dagasso e Doumbia. In attacco si dovrebbe rivedere la coppia d’attacco titolare composta da Yeboah e Adorante.

Come arriva la Reggiana - Lorenzo Rubinacci è alle prese con numerose assenze a partire da quelle di Rozzio e Tripaldelli, che vanno ad aggiungersi a Bozzolan, Paz, Bozzolan e probabilmente anche Vicari. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1 Quindi davanti a Micai si potrebbe ritrovare la linea difensiva composta da Papetti, Quaranta e Bonetti. Rover e Libutti sulle corsie esterne affiancati in mediana da Charlys e Reinhardt. Portanova e il rientrante Girma a supporto di Novakovich.

