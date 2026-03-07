Domani il derby di Milano, Brocchi: "Pio Esposito e Rabiot gli uomini chiave"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport, Cristian Brocchi ha parlato del campionato: "Per me il campionato è un discorso già archiviato, e lo sarebbe anche se il Milan dovesse vincere il derby. Battere l’Inter darebbe più importanza all’annata della squadra di Allegri e consoliderebbe il secondo posto in campionato per l’accesso alla prossima Champions League, non è comunque un aspetto secondario. Il derby, anzi, resta più importante per il Milan sotto questo profilo ma, per come la vedo io, il percorso fatto finora dall’Inter non penso possa essere messo in discussione da una sconfitta".

L'ex centrocampista rossonero ha poi parlato di Chivu e di come lo abbia sorpreso: "Gli ho fatto i complimenti e glieli ribadisco, sono meritati perché è stato bravo a inserirsi in un gruppo che aveva bisogno di qualcosa a livello emotivo, ma anche gestionale e tattico". Sponda Milan invece sottolinea il lavoro di Allegri e Tare: "Il ds è stato fondamentale per cementare il gruppo e far nuovamente vivere emozioni ai tifosi, come sarebbe il ritorno in Champions. È lì che il Milan deve stare".

E domani c'è il derby, chi potrebbero essere gli uomini chiave? "Non c'è Lautaro, quindi penso a Pio Esposito nell’Inter. Per il Milan, invece, dico Rabiot".