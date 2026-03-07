Serie C, 31ª giornata: Vicenza e Catania per la reazione, poi Ascoli-Ravenna. La guida completa

Smaltito il turno infrasettimanale, prende il via oggi la 31ª giornata di Serie C, con quattro anticipi in programma nella serata di oggi. Ma con tantissime sfide e spunti d'interesse sparsi per tutto il weekend.

GIRONE A

Esordio da primo allenatore sulla panchina della Virtus Verona per Chiecchi, ma l'impegno con un Trento che vuole accorciare ancora di più dall'Union Brescia non sarà dei più agevoli; sulla carta, per altro, i lombardi non hanno neppure una sfida proibitiva, considerando che affronteranno la Triestina. Chiamato invece all'esame Giana Erminio il Vicenza: come reagirà la capolista alla seconda sconfitta stagionale, rimediata martedì?

GIRONE B

I fari sono puntati sul big match di giornata, quello di lunedì sera tra Ascoli e Ravenna, che si giocherà in un 'Del Duca' sold out: nel turno infrasettimanale, vincendo, la compagine marchigiana ha scavalcato proprio i romagnoli, e si è portata a -4 dall'Arezzo in vetta. Una gara cruciale per la stagione, decisiva forse no ma sicuramente uno spartiacque notevole. In coda, invece, il Pontedera è atteso dal Perugia, in una sfida che per i toscani potrebbe valere la riapertura della corsa salvezza.

GIRONE C

Non un impegno facile quello che attende il Catania: una Casertana libera di testa proverà a mettere in difficoltà la seconda forza del raggruppamento, reduce dal ko contro la capolista Benevento, volata a +10. In coda, scontro quasi diretto tra Siracusa e Giugliano, con i siciliani che devono tentare il sorpasso dal Foggia. Ultimo tango per il Trapani? Lunedì se ne saprà di più...

Di seguito il programma completo e le classifiche:

31ª GIORNATA – 7-8-9 MARZO 2026

GIRONE A

Sabato 7 marzo

Ore 14.30 – Arzignano Valchiampo - Lecco

Ore 14.30 – Dolomiti Bellunesi - Ospitaletto Franciacorta

Ore 14.30 – Giana Erminio - L.R. Vicenza

Ore 14.30 – Inter U23 - Albinoleffe

Ore 14.30 – Novara - Pergolettese

Ore 14.30 – Trento - Virtus Verona

Ore 17.30 – Pro Patria - Alcione Milano

Ore 17.30 – Pro Vercelli - Cittadella

Ore 17.30 – Renate - Lumezzane

Ore 17.30 – Union Brescia - Triestina

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 72, Brescia 56, Renate 51, Trento 51, Lecco 50, Alcione Milano 48, Cittadella 47, Inter U23 42, Lumezzane 40, Novara 39, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, AlbinoLeffe 37, Ospitaletto 34, Arzignano 34, Pergolettese 32, Dolomiti Bellunesi 32,Virtus Verona 21, Pro Patria 18, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Domenica 8 marzo

Ore 12.30 – Forlì - Livorno

Ore 12.30 – Juventus Next Gen - Vis Pesaro

Ore 14.30 – Carpi - Torres

Ore 14.30 – Pianese - Pineto

Ore 17.30 – Guidonia Montecelio - Sambenedettese

Ore 20.30 – Ternana - Gubbio

Lunedì 9 marzo

Ore 20.30 – Ascoli - Ravenna (Diretta Rai Sport)

Ore 20.30 – Campobasso - Arezzo

Ore 20.30 – Perugia - Pontedera

Riposa – Bra

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 59*, Ravenna 57*, Ternana 42, Campobasso 42, Juventus Next Gen 42, Pineto 42, Pianese 40*, Gubbio 39, Vis Pesaro 36, Livorno 35*, Forlì 33, Guidonia Montecelio 32, Carpi 32, Torres 28*, Perugia 27, Bra 26*, Sambenedettese 25*, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Domenica 8 marzo

Ore 14.30 – Cosenza - Team Altamura

Ore 14.30 – Salernitana - Latina

Ore 14.30 – Siracusa - Giugliano

Ore 17.30 – Foggia - Potenza

Ore 17.30 – Sorrento - Benevento

Ore 20.30 – Cavese - AZ Picerno

Lunedì 9 marzo

Ore 20.30 – Atalanta U23 - Audace Cerignola

Ore 20.30 – Catania - Casertana

Ore 20.30 – Monopoli - Casarano

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 70, Catania 60, Cosenza 53, Salernitana 51, Casertana 49, Crotone 48, Audace Cerignola 45, Monopoli 44, Casarano 40, Team Altamura 40, Potenza 37, Atalanta U23 35, Sorrento 33, Latina 32, Cavese 31, Picerno 31, Giugliano 28, Trapani 28, Foggia 22, Siracusa 21

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva