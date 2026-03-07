TMW Milan 2°, ma Allegri criticato. Amelia: "Se parla anche chi non è mai stato in spogliatoio..."

L'ex portiere Marco Amelia, oggi tecnico del Sondrio, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato di Massimiliano Allegri e Cristian Chivu, che oggi si affronteranno nel derby.

È solo un caso che il Milan vinca tante partite negli ultimi minuti?

"Quando riesci ad ottenere i risultati nel finale di partite sicuramente è un segnale di grande tenuta mentale, voglia di vincere e di capacità fisiche, atletiche. Di saper tenere la partita. Poi c'è anche una bravura dei singoli giocatori che riescono a risolvere le partite".

Come vede il lavoro di Allegri al Milan? Rimane criticato per lo stile di gioco.

"Nel calcio hanno sempre tutti da ridire, anche quelli che non sono mai stati all’interno di uno spogliatoio, è il bello di questo sport e le critiche che fanno parte dello sport. Io credo che Allegri al Milan stia facendo un grande lavoro, che sta ridando competitività all’ambiente".

Cosa apprezza e cosa no di Chivu?

"Su Cristian posso solo spendere ottime parole, abbiamo fatto il corso di Coverciano insieme: ho grande stima di lui come persona e anche per la visione di calcio che ha. Apprezzo molto l’approccio che ha avuto a livello mediatico nel subentrare dopo tanti anni di gestione-Inzaghi, non era semplice".