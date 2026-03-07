Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, 29ª giornata: dal duello a distanza Monza-Venezia a Pescara-Bari. La guida completa

© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 09:04
Il campionato di Serie B entra più che mai nel vivo con una 29ª giornata che promette scintille. Con la classifica cortissima in vetta e diverse "nobili" a rischio baratro, ogni punto pesa ora come un macigno. Ecco i temi caldi del weekend.

La corsa al primato: il Monza vuol mettere pressione al Venezia. Ma occhio al Palermo
Scontro a distanza tra Monza e Venezia, con i brianzoli che scenderanno in campo prima dei lagunari: un solo risultato a disposizione per la compagine di Bianco, che dovrà tentare di mettere pressione a quella di Stroppa con l'obiettivo di centrare il primo posto in solitaria.

Playoff: Cesena verso l'ultima chiamata, forse anche per Mignani
Nel derby contro il Modena si gioca il tutto per tutto il Cesena, compresa la posizione del tecnico Michele Mignani e forse non solo la sua, considerando che ci sono riflessioni in corso anche sulla dirigenza. Un altro scivolone, dopo le sette sconfitte nelle ultime 10 gare, pregiudicherebbe l'approdo ai playoff dei bianconeri, tallonati da un SudTirol che spera ma non avrà vita facile contro una Virtus Entella che deve risalire la china e tentare di mettere pressioni alle dirette rivali per la salvezza.

Zona retrocessione: Pescara-Bari, con occhi su Spezia e Mantova
La gara conclusiva del turno in generale sicuramente dirà molto sulla parte bassa della classifica, perché il finalino di coda Pescara affronterà il Bari, che solo nel turno infrasettimanale si è portato fuori dalla zona playout. Le due squadre si sfideranno conoscendo già il risultato delle dirette rivali, con lo Spezia atteso dalla proibitiva gara contro il Monza; occhio poi alla Reggiana, che rischia di scivolare in basso in caso di passi falsi contro l'attuale capolista Venezia.

Di seguito il programma del turno e la classifica:

29ª GIORNATA
Sabato 7 marzo
Ore 15:00 - Avellino - Padova
Ore 15:00 - Spezia – Monza
Ore 15:00 - Sudtirol - Virtus Entella
Ore 17:15 - Venezia – Reggiana
Ore 19:30 - Modena - Cesena
Domenica 8 marzo
Ore 15:00 - Catanzaro - Empoli
Ore 15:00 - Frosinone – Sampdoria
Ore 15:00 - Mantova – Juve Stabia
Ore 17:15 - Carrarese - Palermo
Ore 19:30 - Pescara – Bari

CLASSIFICA SERIE B
Venezia 60
Monza 60
Frosinone 55
Palermo 54
Catanzaro 46
Modena 43
Juve Stabia 40
Cesena 38
Sudtirol 37
Padova 34
Carrarese 32
Empoli 31
Avellino 30
Sampdoria 30
Reggiana 29
Virtus Entella 28
Bari 28
Mantova 27
Spezia 26
Pescara 22

