Serie B, 29ª giornata: dal duello a distanza Monza-Venezia a Pescara-Bari. La guida completa

Il campionato di Serie B entra più che mai nel vivo con una 29ª giornata che promette scintille. Con la classifica cortissima in vetta e diverse "nobili" a rischio baratro, ogni punto pesa ora come un macigno. Ecco i temi caldi del weekend.

La corsa al primato: il Monza vuol mettere pressione al Venezia. Ma occhio al Palermo

Scontro a distanza tra Monza e Venezia, con i brianzoli che scenderanno in campo prima dei lagunari: un solo risultato a disposizione per la compagine di Bianco, che dovrà tentare di mettere pressione a quella di Stroppa con l'obiettivo di centrare il primo posto in solitaria.

Playoff: Cesena verso l'ultima chiamata, forse anche per Mignani

Nel derby contro il Modena si gioca il tutto per tutto il Cesena, compresa la posizione del tecnico Michele Mignani e forse non solo la sua, considerando che ci sono riflessioni in corso anche sulla dirigenza. Un altro scivolone, dopo le sette sconfitte nelle ultime 10 gare, pregiudicherebbe l'approdo ai playoff dei bianconeri, tallonati da un SudTirol che spera ma non avrà vita facile contro una Virtus Entella che deve risalire la china e tentare di mettere pressioni alle dirette rivali per la salvezza.

Zona retrocessione: Pescara-Bari, con occhi su Spezia e Mantova

La gara conclusiva del turno in generale sicuramente dirà molto sulla parte bassa della classifica, perché il finalino di coda Pescara affronterà il Bari, che solo nel turno infrasettimanale si è portato fuori dalla zona playout. Le due squadre si sfideranno conoscendo già il risultato delle dirette rivali, con lo Spezia atteso dalla proibitiva gara contro il Monza; occhio poi alla Reggiana, che rischia di scivolare in basso in caso di passi falsi contro l'attuale capolista Venezia.

Di seguito il programma del turno e la classifica:

29ª GIORNATA

Sabato 7 marzo

Ore 15:00 - Avellino - Padova

Ore 15:00 - Spezia – Monza

Ore 15:00 - Sudtirol - Virtus Entella

Ore 17:15 - Venezia – Reggiana

Ore 19:30 - Modena - Cesena

Domenica 8 marzo

Ore 15:00 - Catanzaro - Empoli

Ore 15:00 - Frosinone – Sampdoria

Ore 15:00 - Mantova – Juve Stabia

Ore 17:15 - Carrarese - Palermo

Ore 19:30 - Pescara – Bari