Juventus, Zhegrova si guarda intorno: su di lui potrebbero tornare Monaco e Everton

Avventura alla Juventus finita per Edon Zhegrova? Potrebbe essere. L'esterno d'attacco bianconero in questa stagione non è riuscito a brillare nonostante le occasioni non siamo mancate. Il calciatore kosovaro infatti è stato impiegato in 20 occasioni fra le varie competizioni anche se i minuti collezionati sono stati solamente 445. Una media di 22 minuti scarsi a partita senza realizzare né reti né assist.

Motivo per cui il classe 1999 si starebbe iniziando a guardare intorno. Le occasioni e gli estimatori non dovrebbero mancare, specialmente dall'estero. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Everton e Monaco hanno già bussato alla porta della Continassa e porterebbero tornare alla carica in estate qualora il giocatore non riuscisse a trovare spazio con Luciano Spalletti.

E ad inizio settimana aveva parlato ai nostri taccuini proprio l'intermediario Serxhio Mezi che aveva lavorato per l'arrivo in Italia del calciatore: "Per me la Juve è stata una scelta sbagliata e Zhegrova deve andarsene già in estate. Questa è ovviamente solo la mia opinione personale".