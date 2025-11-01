Arriverà il nuovo direttore sportivo in casa Juventus. Ma a decidere sui macrotemi è Comolli

Il direttore sportivo alla Juventus avrà una funzione laterale rispetto a Damien Comolli. Perché l'amministratore delegato prossimo venturo sarà quasi del tutto responsabile per le questioni di alto livello, come l'acquisto dei giocatori (molto) costosi. La stessa cosa fatta nella scorsa estate, seppur ci fossero due dirigenti nuovi come Giorgio Chiellini e François Modesto. Nelle scelte è sempre il francese a essere centrale ma, al netto di una necessità (il direttore sportivo in Italia serve per forza) Ottolini potrebbe ricoprire il ruolo che ha già avuto in passato.

Quello di monitorare i giocatori in fase di crescita. Quelli che passano dalla Next Gen e che vanno a giocare in club più importanti, magari decidendo anche quale può essere il miglior percorso. Quando però ci sarà da tirare fuori il denaro sonante, ecco che Comolli avrà un ruolo vitale perché, ed è evidente dalle sue parole delle ultime settimane, ogni euro in casa bianconera conta e conterà.

L'idea è quella di perseguire una via che il Milan ha iniziato qualche anno fa. Un autosostentamento che porterà scelte dolore e cifre (decisamente) più basse rispetto a prima, magari con un salary cap autoimposto e la possibilità che i campioni, quando arrivano offerte importanti, saranno poi ceduti.