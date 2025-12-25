Vendere, con l'incertezza su Krstovic: cosa serve all'Atalanta nel mercato di gennaio

Nuovo allenatore, vita nuova: l'Atalanta nel cambio in panchina da Ivan Juric a Raffaele Palladino sembra rinata e a testimonianza di ciò ci pensano i numeri, che raccontano di come col nuovo tecnico la Dea sia stata capace di vincere 6 partite sulle 8 totali che ha disputato tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

La rosa dell'Atalanta è piuttosto folta e in previsione dell'ormai imminente inizio del calciomercato di gennaio, sono in corso valutazioni di carattere numerico nella dirigenza del club orobico. In soldoni, insomma, il ds D'Amico e i Percassi faranno una valutazione panoramica su chi potrà lasciare la squadra in inverno, per fare così posto a chi dovesse essere individuato quale acquisto ideale. Per riassumere ancora più allo spicciolo: prima di comprare, l'Atalanta dovrà vendere.

Una mossa che in molti si aspettano a gennaio dall'Atalanta riguarda l'acquisto di un nuovo centravanti. Se infatti Scamacca sta beneficiando dell'arrivo di Palladino, per l'altro nove nerazzurro, il montenegrino Krstovic che è stato pagato 25 milioni di euro in estate dal Lecce, la scossa non è ancora arrivata. Non del tutto da escludere che possa rientrare tra i 'sacrificati' in inverno, con al vaglio già qualche nome in aria di poterlo sostituire. Tra questi spicca Andrea Pinamonti del Sassuolo.