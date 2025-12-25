Leysen vicino, chi sostituisce Dominguez: cosa serve al Bologna nel mercato di gennaio

Bologna continua a sognare: nonostante la sconfitta nella finale della Supercoppa Italiana 2025 contro il Napoli, il cammino dei rossoblù con Vincenzo Italiano, che nella scorsa annata ha comunque riportato un trofeo (la Coppa Italia) nella bacheca dei rossoblù a distanza di oltre mezzo secolo dall'ultimo, tiene incollati i tifosi della compagine felsinea, che sperano in conferme nelle zone europee.

Per permettere a Italiano di far correre ancora più forte il suo Bologna, ecco che arriva il calciomercato di gennaio. D'altronde, se a gestirlo c'è una sorta di eminenza del mestiere come Sartori, coadiuvato a strettissimo contatto da un Di Vaio sempre più protagonista nel club e nel ruolo di Ds, la fiducia non può mancare.

Cosa cerca il Bologna nel mercato invernale 2026? La rosa degli emiliani è comunque già di per sé ampia e ricca di alternative, il concetto che passa - come per tante altre squadre - è quindi che eventuali nuovi acquisti arriveranno a coprire il vuoto di altri, partiti per far spazio a loro. C'è per esempio Casale tutt'altro che incedibile in difesa, al cui posto arriverebbe a quel punto un nuovo centrale: occhio in particolare a Fedde Leysen dell'Union Saint Gilloise, bottega già frequentata nel recente passato da Sartori e Di Vaio. Anche sulle fasce dell'attacco potrebbe arrivare un volto nuovo, considerando lo scarso impiego di Benja Dominguez che potrebbe pure andarsene in prestito a caccia di maggior spazio. Discorso simile anche per il centrocampo: il più papabile a liberare un posto sarebbe il croato Moro.