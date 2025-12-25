Roma, Raspadori il primo regalo di Natale per Gasp? Previsti nuovi contatti, c’è ottimismo

Il calciomercato non si ferma nemmeno sotto Natale: con la finestra invernale che aprirà ufficialmente tra pochi giorni, la Roma vuole farsi trovare pronta per rinforzare la rosa e colmare le lacune offensive che hanno caratterizzato l’avvio di stagione. Per questo motivo, dato che siamo in tema, Gian Piero Gasperini aspetta da Frederic Massara i suoi regali di Natale.

I nomi più caldi per i quali il direttore sportivo sta lavorando ininterrottamente restano quelli di Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori. Se per l’attaccante olandese la trattativa potrebbe richiedere ancora del tempo, per l’ex Napoli si intravede la possibilità di dare un’accelerata significativa. Dire che Raspadori sia in uscita dall’Atletico Madrid è forse riduttivo: l’attaccante azzurro non ha convinto Diego Simeone nei suoi primi mesi in Spagna e sta trovando poco spazio. Motivo per cui è intrigato dalla possibilità di rilanciarsi sotto la guida di un allenatore esperto di attaccanti come Gasperini. La Roma, infatti, ha già ricevuto il via libera dal giocatore, e i dialoghi con l’Atletico Madrid proseguono con continuità. L’ultimo contatto è avvenuto solo pochi giorni fa e, dopo Natale, le parti torneranno a sedersi per trovare la soluzione ideale, tra prestito con diritto di riscatto o obbligo condizionato. Gli intermediari sono già al lavoro e filtra ottimismo.

Nonostante anche Lazio e Juventus hanno messo gli occhi su Raspadori, la Roma è talmente avanti nella trattativa da non temere la concorrenza. Se tutto procederà come previsto, quindi, l’attaccante potrebbe diventare il primo dono natalizio sotto l’albero di Gasperini.