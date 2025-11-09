La prima volta di Piccoli con la Fiorentina: occasione sfruttata e messaggio a Vanoli

La prima volta di Roberto Piccoli in maglia viola è arrivata comunque nel momento più importante. Contro il Genoa, in una partita sofferta e dalla posta pesante, l’attaccante bergamasco ha siglato il gol che sembrava poter completare la rimonta della Fiorentina, prima del definitivo pareggio rossoblù. Il momentaneo 2-1 porta infatti la sua firma: movimento intelligente sul filo del fuorigioco, tocco morbido di Sohm e sinistro preciso a battere Leali in uscita. Una rete che vale più di un semplice tabellino, per fiducia e consapevolezza, ma anche gerarchie.

Per Piccoli, arrivato in estate con il compito di dare profondità e alternative al reparto offensivo, si tratta del primo gol in Serie A con la Fiorentina, il secondo complessivo dopo quello messo a segno in Conference League. Alla sua dodicesima presenza stagionale, l’ex attaccante del Cagliari ha sfruttato l'occasione concessagli dal nuovo allenatore anche grazie al forfait di Kean per infortunio.

Grazie al centro di Piccoli la Viola ha ritrovato energia e lucidità e, se è vero che non è bastato per ottenere quella che sarebbe stata la prima vittoria in questo campionato, resta un segnale forte. Un messaggio di speranza, per il popolo fiorentino e per il nuovo mister Vanoli, che confidano anche nei gol di Piccoli per raggiungere la salvezza.