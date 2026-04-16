Aston Villa-Bologna, le formazioni ufficiali: Orsolini parte dalla panchina, c'è Bernardeschi
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Sono ufficiali le formazioni di Aston Villa e Bologna, che alle ore 21 si sfideranno per il ritorno dei quarti di finale di Europa League (3-1 il risultato dell'andata). Queste le scelte dei due allenatori per il match del Villa Park, a Birmingham:
Aston Villa (4-4-2): E. Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Onana, Tielemans, Buendia; Watkins, Rogers. Allenatore: Emery.
Bologna (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Casale, Miranda; Ferguson, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.
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