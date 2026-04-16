Europa League, Italiano vuole la rimonta. Il Corriere di Bologna: "La missione impossibile"

"Bologna, la missione impossibile". È questo il titolo di apertura scelto oggi dal Corriere di Bologna nel giorno del ritorno dei quarti di finale di ritorno di Europa League che vedrà i rossoblu sfidare l'Aston Villa, vittorioso 3-1 una settimana fa al Dall'Ara: "Bologna, la missione impossibile - si legge a centro pagina -. Contro l'Aston Villa. Italiano: 'Proviamo a rendergli la vita difficile'".

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico rossoblu Vincenzo Italiano ha risposto così a chi gli chiedeva informazioni sulal possibilità di schierare tutti i calciatori offensivi in campo: "Non è una questione di interpreti, ma di movimenti che dobbiamo andare a fare. Nell’ultimo periodo abbiamo trovato la quadra con i tre centrocampisti, poi a partita in corso abbiamo aggiunto qualità, penso a Bernardeschi nell’ultima partita. Dovremo cercare di attaccare la profondità ed entrare nell’aria con tanti uomini: che siano Pobega, Berna, Sohm, tutti dovremo cercare di mettere a frutto il lavoro fatto nell’ultimo periodo. Poi ognuno ha le sue caratteristiche, ma da squadra dovremo essere bravi a fare tutti i movimenti provati, anche stamattina (ieri mattina, ndr)".