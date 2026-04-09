Aston Villa, Emery: "Malen voleva giocare da prima punta, ma noi abbiamo Watkins"

Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, analizza ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 3-1 sul Bologna: "Il Bologna è stato migliore di noi nel primo tempo, siamo stati timidi e troppo bassi. Abbiamo provato tante palle lunghe ma non siamo riusciti a portare la partita dove volevamo, pur avendo le nostre occasioni e abbiamo concesso poco. Avevamo la sensazione di non meritare, mentre nel secondo tempo ci siamo sciolti e siamo andati molto meglio trovando anche il terzo gol. Bisogna comunque essere prudenti, il Bologna è già stato capace di rimontare ed è molto forte fuori casa. I primi novanta minuti sono andati molto bene, ma c'è grande rispetto per loro: davanti al nostro pubblico dobbiamo correggere gli errori commessi stasera".

Cosa pensa dei problemi del calcio italiano?

"Non sono d'accordo, il calcio italiano negli ultimi ha visto l'Inter arrivare due volte in finale, l'Atalanta vincere l'Europa League, Roma e Fiorentina in finale. Vero che l'Italia non si è qualificata, ma a livello di club penso sta facendo molto bene con tante squadre di ottimo livello. Ho imparato molto dalla vostra tattica, penso al 3-5-2 di Gasperini e dell'Inter che ha portato grandi risultati".

Come mai avete lasciato andare Malen?

"Era un buon accordo per noi e per lui, che voleva giocare da prima punta, ma noi con Watkins ci stiamo trovando bene. Voleva giocare di più, ha avuto questa opportunità di andare alla Roma e sono contento per lui".