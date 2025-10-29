Chiamatelo Mister X. Ma per Juric ieri un pareggio diverso che scaccia le voci di un addio

Il dato è impressionante. L'Atalanta nella serata di ieri ha conquistato il suo sesto 1-1 della stagione. Il settimo pareggio in nove gare di campionato, il quinto segno X consecutivo. E' un dato che evidentemente non ha eguali in Europa. Che rende la Dea l'unica squadra ancora imbattuta in Serie A, ma anche una squadra oggi lontana otto punti dalla vetta in virtù dei due soli successi conquistati. "Noi stiamo dimostrando la giusta mentalità e dobbiamo continuare così. Sicuramente bisognerà sbloccarsi in attacco per cercare anche di vincere certe partite. E' giusto mantenere l'equilibrio nelle analisi: abbiamo creato tanto e concesso poco agli avversari", ha detto Ivan Juric che ieri sera in una partita in cui si giocava un pezzo di futuro e credibilità ha fatto un passo in avanti.

Il paradosso alla vigilia era quello di un allenatore per molti in bilico senza aver ancora perso una sfida in Serie A. Troppi pareggi per un'Atalanta che dopo l'era Gasperini ha scoperto problemi soprattutto in zona gol. Ieri però per la prima volta in stagione s'è visto un Lookman on fire e finché ne ha avuto il calciatore nigeriano ha fatto la differenza: "Sta giocando sempre e sta trasmettendo una mentalità pazzesca durante la partita: non solo ha fatto gol, ma ha anche aiutato molto la squadra", le parole del manager croato su un calciatore finalmente ritrovato. Su un attaccante che ha ritrovato il gol in attesa che lo facciano anche i centravanti nerazzurri.

Lookman ieri non solo ha realizzato il gol dell'1-1, ma ha anche dato la scossa a una squadra che dopo esser andata subito sotto ha reagito alla grandissima. Ha disputato forse il miglior primo tempo della stagione, avrebbe meritato anche qualcosa in più del solo pareggio. "L'Atalanta è stata il triplo del Milan come intensità. Abbiamo dominato in lungo e in largo, dopo il gol loro c'è stata solo l'Atalanta. L'unica squadra che meritava di vincere siamo stati noi, abbiamo dominato su tutto. E' veramente un peccato, la squadra merita più punti ma se ci crediamo ci arriveremo", l'analisi di uno Juric alla fine soddisfatto perché il risultato magari non è cambiato ma la prestazione sì. L'Atalanta sta ritrovando velocità e le sue giocate migliori. E' squadra che con altre gare come quella di ieri ritroverà presto il successo, anche se per ora Ivan Juric è a tutti gli effetti Mister X. Nessuno fin qui ha pareggiato quanto lui.