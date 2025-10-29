Atalanta, Juric: "Ci manca solo la vittoria. Sono contento per Lookman, si è sbloccato"

Dopo il match pareggiato contro il Milan, il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric ha parlato ai canali ufficiali della società: "E' un momento in cui la squadra fa grandissime prestazioni. Oggi è stato impressionante come abbiamo schiacciato un Milan molto in forma. Ci manca solo la vittoria ma la prestazione dei ragazzi mi dà tanta fiducia per il futuro".

Manca quel pizzico di fortuna. Quando arriverà...

"Spero di sì. La mia paura è che iniziamo a fare cose 'strane'. Siamo rimasti concentrati su cosa anche dopo questo gol fortuito che abbiamo preso all'inizio. Abbiamo fatto gol e poi Maignan è stato strepitoso su Zappacosta. Peccato ma grandissima fiducia".

Il gol subito abbastanza fortuito.

"Quando è così dici: 'Mamma mia, ci gira tutto male'. Ma la squadra è stata spettacolare, la mentalità era giusta. Sono contento per Lookman che ci dà una spinta in allenamento. Dopo il gol sembra si sia sbloccato, aiutava i compagni. Sono molto contento per lui".