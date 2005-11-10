Cremonese, nominato un nuovo presidente: è Maurizio Calcinoni. Prende il posto di Dini

La Cremonese cambia presidente dopo tre anni. Il club ha comunicato in una nota ufficiale che Maurizio Calcinoni prenderà il posto di Francesco Dini che era alla guida dei grigiorossi da tre anni.

Il comunicato della Cremonese sul nuovo presidente

U.S. Cremonese comunica che, nella giornata odierna, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società. Nel corso della seduta è stato nominato il dott. Maurizio Calcinoni nuovo Presidente del club grigiorosso. Nel ruolo di vicepresidente è stato nominato il dottor Costantino Vaia. Il dott. Uberto Ventura anche in questo mandato ricoprirà l’incarico di Amministratore Delegato. Sono stati inoltre confermati i consiglieri: dott. Maurizio Ferraroni, avv. Giovanni Benedini, sig. Giuseppe Carletti, avv. Roberto Zanchi e dott. Mario Vergna.

U.S. Cremonese desidera rivolgere un sentito ringraziamento al dott. Francesco Dini che, dopo 3 anni alla guida del Club in qualità di Presidente, conclude il proprio mandato svolto con professionalità, competenza e dedizione.

Il neo Presidente Maurizio Calcinoni, a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, esprime infine la propria gratitudine al Presidente onorario, Cavaliere Giovanni Arvedi, per la fiducia accordata, assicurando il massimo impegno e senso di responsabilità nell’assolvimento del nuovo incarico, al servizio della Società.

Il messaggio di saluto e ringraziamento del dott. Francesco Dini

“In questi tre anni intensi e belli ho messo la mia esperienza nelle relazioni istituzionali al servizio della U.S. Cremonese, contribuendo a rafforzarne la presenza e l’autorevolezza nel calcio nazionale, in coerenza con il prestigio della Proprietà. - sono le parole dell'ex presidente Dini al sito ufficiale del club -L’attività svolta in Serie A e nel Consiglio Direttivo della Lega Serie B ha contribuito a consolidare un patrimonio di relazioni che resta a disposizione della società. Con la soddisfazione per il percorso compiuto, e alla luce dei nuovi incarichi e dei crescenti impegni professionali nell’editoria e nel real estate, lascio ora la Presidenza. Ringrazio il Presidente Giovanni Arvedi per la fiducia accordatami e il management e tutti i collaboratori per il lavoro condiviso con passione e serietà. Alla U.S. Cremonese e a Maurizio Calcinoni rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro".