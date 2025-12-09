Atalanta a una vittoria dai playoff. Per gli ottavi servono (almeno) sei punti, meglio sette

Dieci punti e la sensazione che i playoff siano a portata di mano, con una sola vittoria. L'Atalanta si gode gli ultimi sei punti in due partite, dieci nelle ultime quattro, dopo il passo falso dell'inizio contro il Paris Saint Germain. Comprensibile ma largo, per una formazione che quest'anno sta balbettando molto più in Italia che in Europ.a

Quota ottavi

La vittoria contro l'Eintracht Francoforte, debordante e assordante, ha portato i nerazzurri in posizione comoda. Certo, per raggiungere gli ottavi di finale servono almeno sei punti, ma guardando la differenza significa almeno sette. Insomma, vincerne due e poi sperare, oppure rimanere imbattuta e fare due punti in più dell'anno scorso, quando era arrivata al nono posto, primo dei playoff.

Gli avversari

Il primo è il Chelsea campione del Mondo, alla New Balance Stadium di Bergamo. Sarà una serata di gala per tutti, adatta a capire se il chiaro scuro del campionato è dovuto più alla mancanza di motivazioni dopo tanti anni di Gasperini oppure sarà una stagione più di sofferenza che di altro. Poi l'Athletic, ancora in casa, più semplice che al San Mames. Chiusura a fine gennaio contro l'Union Saint Gilloise: non è il caso di prendere sotto gamba i belgi, basti pensare al Bruges un anno fa.

Le prossime partite

09/12 Atalanta-Chelsea

21/10 Atalanta-Athletic Club

28/01 Union Saint Gilloise-Atalanta