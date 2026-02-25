Atalanta agli ottavi di Champions, la prima italiana. Si attende la Juve: le top news delle ore 22

Atalanta, impresa riuscita. La squadra di Palladino travolge 4-1 il Borussia Dortmund, rimonta il 2-0 subito in Germania ed è qualificata agli ottavi di finale di Champions League. Decisivo un rigore perfetto di Samardzic al 98', assegnato al Var per un intervento di Bensebaini su Krstovic dopo un clamoroso errore del portiere Kobel. La Dea aveva sbloccato il match con Scamacca al 5' e raddoppiato già prima dell'intervallo con Zappacosta. Nella ripresa i gol di Pasalic e di Adeyemi prima del finale epico alla New Balance Arena.

Su che posizione occupi questo ribaltone con il Borussia Dortmund, ne ha parlato l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi: "Penso, come dici tu giustamente, che arrivi poco dopo Dublino, poco dietro Dublino, ma solo perché Dublino ci ha permesso di conquistare un trofeo. Questa sera io penso che sia stata giocata la partita perfetta, una partita straordinaria, quindi faccio un grandissimo complimento al mister, ai ragazzi e a tutto il pubblico, che anche stasera è stato veramente straordinario dal primo minuto all’ultimo.Fin dal primo momento, dopo la partita di andata, quando siamo rientrati in albergo, il mister e il direttore avevano la convinzione di non essere riusciti a esprimere la migliore Atalanta a Dortmund. Erano convinti di poter trovare la chiave giusta e devo dire che il mister ci ha sempre creduto. Nonostante i pochi giorni e le poche ore a disposizione è riuscito a toccare le corde giuste. Questo è veramente un allenatore predestinato, per le sue qualità e per le sue visioni, e per tutto il calcio italiano è un piacere vederlo lavorare a questi livelli. La prossima partita sarà contro una delle due squadre che sono prime in classifica nei rispettivi campionati. Con il Bayern non abbiamo mai giocato, con l’Arsenal abbiamo giocato in casa l’anno scorso, ma non abbiamo mai giocato a Londra. Per tutto il popolo bergamasco e per chi vuole bene all’Atalanta sarà comunque qualcosa di straordinario e penso che ci renderemo conto della vittoria di stasera man mano che passeranno le ore".

Anche Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha commentato l'incredibile trionfo di questa sera sul BVB: "Questa è una partita che resterà nella storia, non solo qui a Bergamo, per tutti i tifosi bergamaschi e atalantini, ma resterà nella storia del calcio italiano. Abbiamo fatto una rimonta che resterà nella storia del calcio. Siamo molto felici. Voglio ringraziare tutti i miei calciatori uno a uno, quelli che erano in campo, quelli che erano in panchina, quelli che erano fuori, il mio staff uno a uno, la società, il presidente Antonio Percassi, Luca, il direttore D’Amico e soprattutto voglio ringraziare i tifosi. I 23.000 che oggi ci hanno spinto dall’inizio alla fine hanno creato qualcosa di unico nel nostro stadio. Probabilmente è stata la partita più bella da quando sono allenatore e resterà per sempre nella mia mente. Questa società merita questa soddisfazione".

La Juventus è alle prese con la sua operazione rimonta, chiudendo il primo tempo con il Galatasaray (gode del vantaggio di 5-2 dell'andata) in vantaggio di una rete, dunque a un terzo dalla possibile prodezza. A segno Manuel Locatelli su calcio di rigore, in attesa della ripresa.

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha presentato così la partita prima del calcio d'inizio: "Ci vorrà energia, quella giusta e quella volontà per vincere quel contrasto in più. Siamo uno stadio che non vede l'ora di accendersi. Dobbiamo provare a fare qualcosa di incredibile. Il risultato è bugiardo, lo hanno meritato in campo e c'è curiosità per vedere se riusciamo a tenere la partita sul giusto mood per provare ad andare a vincerla".