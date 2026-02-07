Atalanta, l'ex Bergamelli: "Coppa Italia? Sfuggita in passato, può essere la volta buona"

Dario Bergamelli, ex difensore dell'Atalanta, ha parlato della sua ex squadra ai microfoni di Tuttoatalanta.com: "Tutto quello che è successo negli ultimi dieci anni - Champions League, Europa League - è qualcosa che prima era impensabile. Oggi nove bambini su dieci nascono e crescono atalantini, grazie ai risultati straordinari della squadra e per Bergamo è una cosa bellissima. C’è un grande senso di appartenenza. Speriamo di poter continuare a sognare il più a lungo possibile".

La Dea è reduce dal successo contro il Juventus in Coppa Italia, strada alternativa per raggiungere l'Europa: "Non è impossibile nemmeno attraverso il campionato, ma la Coppa Italia è sicuramente una grande occasione. È un trofeo che c’è sfuggito per poco in passato e questa potrebbe essere la volta buona. La rosa è forte e Palladino sta facendo un lavoro super".

In chiusura, un pensiero sul match contro la Cremonese (altra sua ex squadra): "Ovviamente l’Atalanta parte favorita, mentre la Cremonese non attraversa un momento straordinario. Era partita bene, quindi fortunatamente non ha una posizione di classifica a rischio. Ha ancora qualche punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Ha rinforzato la rosa e ha un buon allenatore. Sono quelle partite in cui devi stare sempre attento, anche se si arriva dalla grande vittoria contro la Juventus. Ma quelli dell’Atalanta sono ormai giocatori internazionali e lo sanno bene. Mi aspetto una partita dove la Cremonese proverà a giocare, perché non è una squadra attendista. Gioca bene e non si chiuderà troppo dietro. Proverà a fare il suo gioco.