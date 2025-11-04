TMW
Atalanta, il club sostiene Juric: tutta la dirigenza a Zingonia questa mattina
Momento delicato in casa Atalanta, dove Ivan Juric è finito al centro di diverse indiscrezioni relative al suo futuro. Alla vigilia della partita di Champions League con l’Olympique Marsiglia, c’è da segnalare l’appoggio compatto, nei fatti al di là delle parole, di tutti i vertici della Dea.
Nella mattinata, infatti, l’intera dirigenza atalantina era in campo a Zingonia per seguire l’allenamento in vista della gara con l’Om. Il presidente Antonio Percassi, a conferma del pieno sostegno del club nei suoi confronti, è andato a salutare Juric.
Presenti, oltre al numero uno nerazzurro, anche l’amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D’Amico.
