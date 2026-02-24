TMW
Atalanta, allenamento di rifinitura pre-Borussia Dortmund: sempre fuori CDK e Raspadori
L'Atalanta si prepara per la sfida che domani la vedrà di nuovo opposta al Borussia Dortmund, per i 90 minuti di ritorno del playoff di Champions League, con la Dea chiamata a rimontare i due gol di vantaggio accumulati dai tedeschi all'andata.
In corso l'allenamento di rifinitura dell'Atalanta, per il quale risultano assenti i due pezzi da novanta della trequarti che si trovano entrambi ai box: il belga Charles de Ketelaere e il compatto centravanti Giacomo Raspadori, arrivato dal calciomercato di gennaio, risultano infatti assenti. I disponibili, invece, ci sono tutti.
Nell'immagine dell'articolo, uno scatto dalla rifinitura odierna dell'Atalanta, realizzato dal nostro inviato in loco
