TMW Milan, Cissè si ferma 4 mesi. Per Santiago Gimenez controllo la prossima settimana

Stagione ormai finita per Alphadjo Cissè, talentuoso trequartista valorizzato dal Catanzaro di Alberto Aquilani, che dovrà però fare a meno del giocatore da ora in avanti. L'infortunio patito contro la Reggiana, infatti, si è rivelato più grave del previsto, tanto da dover necessitare un'operazione chirurgica, avvenuta in queste ore e gestita dallo staff del Milan, che in inverno aveva prelevato dall'Hellas Verona il classe 2006 pur lasciandolo in prestito in Calabria per completare il percorso di crescita.

La lesione di secondo grado all’adduttore lo terrà fuori quatto mesi e l'intera gestione del recupero sarà a carico del Milan. Per quanto riguarda Santiago Gimenez invece, per lui controllo la prossima settimana. Se il check medico andrà bene, si comincerà a pianificare il percorso di riatletizzazione e rientro in campo.