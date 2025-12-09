Atalanta, altra battuta d'arresto in Youth League: vince il Chelsea 3-1
TUTTO mercato WEB
Altra battuta d'arresto per l'Atalanta Under 19 in Youth League. Dopo la sconfitta del precedente turno contro l'Eintracht Francoforte, infatti, i baby della Dea sono caduti anche quest'oggi contro il Chelsea.
La sfida si è conclusa con un netto 3-1 in favore dei londinesi: alla rete al 28' di Jesse Derry, al 34' ha risposto Francesco Gasparello su assist di Aliprandi. Pochi minuti dopo, è il 40', ancora Derry per il nuovo vantaggio dei Blues. Nella ripresa è ancora Chelsea, con la rete del definitivo 3-1 firmata da Reggie Walsh.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Le più lette
3 Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
4 Juve, critiche a Yildiz e Locatelli. Capello riprende Spalletti: "Non serviva dirlo davanti ai media"
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Bari, Maggiore: "Tutti uniti per uscire da questa brutta situazione. Col mister abbiamo le idee chiare"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile