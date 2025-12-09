Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Atalanta, altra battuta d'arresto in Youth League: vince il Chelsea 3-1

Atalanta, altra battuta d'arresto in Youth League: vince il Chelsea 3-1TUTTO mercato WEB
Simone Bernabei
Oggi alle 16:24Serie A
Simone Bernabei

Altra battuta d'arresto per l'Atalanta Under 19 in Youth League. Dopo la sconfitta del precedente turno contro l'Eintracht Francoforte, infatti, i baby della Dea sono caduti anche quest'oggi contro il Chelsea.

La sfida si è conclusa con un netto 3-1 in favore dei londinesi: alla rete al 28' di Jesse Derry, al 34' ha risposto Francesco Gasparello su assist di Aliprandi. Pochi minuti dopo, è il 40', ancora Derry per il nuovo vantaggio dei Blues. Nella ripresa è ancora Chelsea, con la rete del definitivo 3-1 firmata da Reggie Walsh.

Articoli correlati
La Costa d'Avorio chiama 3 giocatori della Serie A per la Coppa d'Africa: la lista... La Costa d'Avorio chiama 3 giocatori della Serie A per la Coppa d'Africa: la lista
Le proprietà di Atalanta e Chelsea a braccetto verso il match: oggi incontro allargato... Le proprietà di Atalanta e Chelsea a braccetto verso il match: oggi incontro allargato
L'osservatore Palma: "Inter, occhio che Ngumoha del Liverpool ha grandi qualità" L'osservatore Palma: "Inter, occhio che Ngumoha del Liverpool ha grandi qualità"
Altre notizie Serie A
Juve in Champions dopo il ko di Napoli, Kalulu: "Devi sempre prendere lezioni per... Juve in Champions dopo il ko di Napoli, Kalulu: "Devi sempre prendere lezioni per andare avanti"
Pafos, Michail: "La Juventus è sempre la Juventus. Ai bianconeri toglierei Yildiz"... Pafos, Michail: "La Juventus è sempre la Juventus. Ai bianconeri toglierei Yildiz"
La Costa d'Avorio chiama 3 giocatori della Serie A per la Coppa d'Africa: la lista... La Costa d'Avorio chiama 3 giocatori della Serie A per la Coppa d'Africa: la lista
Juventus, Spalletti: "Ho le stesse certezze di quando sono arrivato" Live TMWJuventus, Spalletti: "Ho le stesse certezze di quando sono arrivato"
Milan-Como a Perth verso il no: arbitri e definizione “Serie A”. Le due condizioni... TMWMilan-Como a Perth verso il no: arbitri e definizione “Serie A”. Le due condizioni
Le proprietà di Atalanta e Chelsea a braccetto verso il match: oggi incontro allargato... Le proprietà di Atalanta e Chelsea a braccetto verso il match: oggi incontro allargato
Juve, Kalulu: "Vogliamo riscattarci. Mi sento sempre leader della squadra" Live TMWJuve, Kalulu: "Vogliamo riscattarci. Mi sento sempre leader della squadra"
Roma, l'ex Doni: "Spalletti genio, ma meglio non farlo arrabbiare. Fui vicino alla... Roma, l'ex Doni: "Spalletti genio, ma meglio non farlo arrabbiare. Fui vicino alla Juve"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
4 Juve, critiche a Yildiz e Locatelli. Capello riprende Spalletti: "Non serviva dirlo davanti ai media"
5 Acquisti sbagliati e spese sciagurate, Tuttosport titola: "300 milioni per smontare la Juve"
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan-Como a Perth verso il no: arbitri e definizione “Serie A”. Le due condizioni
Immagine top news n.1 Milan, sospiro di sollievo per Leao: escluse lesioni, il punto dopo gli esami odierni
Immagine top news n.2 Mourinho su Conte: "Esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire una rosa forte"
Immagine top news n.3 Milan-Como verso il no definitivo all'Australia. Le due date in cui si potrebbe giocare a San Siro
Immagine top news n.4 Balotelli: "Aspetto sempre la Serie A. Mondiale? Lo sognerei anche a 50 anni"
Immagine top news n.5 La Juventus e Spalletti sorridono: Bremer è finalmente tornato in gruppo
Immagine top news n.6 Il Napoli sorride: Lukaku è tornato ad allenarsi in gruppo. Si era infortunato il 14 agosto
Immagine top news n.7 Lucca può lasciare Napoli già a gennaio: Milan e Roma osservano interessate
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.2 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.3 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.4 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 L'osservatore Palma: "Inter, occhio che Ngumoha del Liverpool ha grandi qualità"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan, ora c'è uno spirito che mancava la scorsa stagione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Pellegatti: " Niente Milan-Como a Perth, è una vittoria del popolo rossonero"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juve in Champions dopo il ko di Napoli, Kalulu: "Devi sempre prendere lezioni per andare avanti"
Immagine news Serie A n.2 Pafos, Michail: "La Juventus è sempre la Juventus. Ai bianconeri toglierei Yildiz"
Immagine news Serie A n.3 La Costa d'Avorio chiama 3 giocatori della Serie A per la Coppa d'Africa: la lista
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Spalletti: "Ho le stesse certezze di quando sono arrivato"
Immagine news Serie A n.5 Milan-Como a Perth verso il no: arbitri e definizione “Serie A”. Le due condizioni
Immagine news Serie A n.6 Le proprietà di Atalanta e Chelsea a braccetto verso il match: oggi incontro allargato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, tre anni e mezzo dopo riecco Verde: l'ultimo assist in bianco era datato 2022
Immagine news Serie B n.2 Calvarese sul gol annullato in Reggiana-Mantova: "Palla non cambia giro. Come a Verona"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, volto nuovo in difesa. L'ex Rimini Lepri firma fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie B n.4 Bari, Maggiore: "Tutti uniti per uscire da questa brutta situazione. Col mister abbiamo le idee chiare"
Immagine news Serie B n.5 Il Monza cerca il pieno di tifosi: al via l'abbonamento per il girone di ritorno
Immagine news Serie B n.6 Serie B, il Giudice Sportivo: mano pesante su Charlys. In cinque fermati per un turno
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Patria, Leandro Greco non è più l'allenatore. Esonerato anche il vice Dessena
Immagine news Serie C n.2 Livorno, Dionisi: "Vittoria importante contro la prima. Venturato ha portato tranquillità"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, per la difesa torna di moda il nome di Gaetano Letizia
Immagine news Serie C n.4 Niente sconto per la Triestina: la Corte Federale d'Appello respinge il ricorso
Immagine news Serie C n.5 Catania, Casasola: "Titolo di campione d’inverno? Potrebbe divenire step per obiettivo finale"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, ecco gli arbitri della 18ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Liverpool
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Chelsea, Palladino sogna il colpaccio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Liverpool, Chivu vuole ipotecare la qualificazione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Top11 della Serie A Women: domina l'Inter con 4 calciatrici. Segue la Lazio
Immagine news Calcio femminile n.2 Rodman può sbarcare in Europa: il braccio di ferro con la NWSL la spinge lontano dagli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Hobinger del Liverpool vittima di stalking: un caso che scuote il calcio inglese
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Csiszar: "Da quando sono in Italia son cresciuta molto tecnicamente"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, testa alla Champions: le convocate di Rossettini per la sfida al Chelsea
Immagine news Calcio femminile n.6 Fra conferme e sorprese la Serie A Women è più equilibrata che mai. In vetta come in coda
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?