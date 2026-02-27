Atalanta-Bayern Monaco sarà l'affascinante ottavo di finale di Champions League
L'urna di Nyon ha parlato. Agli ottavi di finale della Champions League l'Atalanta di Raffaele Palladino affronterà il Bayern Monaco di Vincent Kompany. In caso di successo nel doppio incontro, la Dea si troverebbe poi davanti la vincente della sfida fra Real Madrid e Manchester City.
Una pescata complessa per la Dea, che partiva comunque da una posizione complessa: l'unica possibile alternativa ai bavaresi, infatti, sarebbe stata l'Arsenal.
Il sorteggio degli ottavi di finale:
Paris Saint-Germain - Chelsea
Galatasaray - Liverpool
Real Madrid - Manchester City
Atalanta - Bayern Monaco
Newcastle - Barcellona
Atletico Madrid - Tottenham
Bodo/Glimt - Sporting CP
Bayer Leverkusen - Arsenal
Le date della Champions League
Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)
