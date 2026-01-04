TMW
Atalanta, Bakker sempre a parte sul campo. Terapie per Bellanova
TUTTO mercato WEB
Aggiornamento da Zingonia, dove la maggior parte dei giocatori dell’Atalanta - nello specifico chi ha avuto un minutaggio alto ieri sera con la Roma - ha fatto seduta di scarico, mentre gli altri hanno lavorato come al solito agli ordini di Raffaele Palladino.
Due eccezioni: Mitchell Bakker, lungodegente che prosegue il lavoro individuale in campo, e Raoul Bellanova, che si è sottoposto a terapie.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia