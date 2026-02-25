Atalanta-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali: Pasalic e Kolasinac dal 1'
Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Borussia Dortmund, partita di ritorno dei playoff di Champions League. Pasalic vince il ballottaggio con Ederson a centrocampo, novità Kolasinac braccetto di sinistra con Djimsiti in panchina. Per il Borussia Dortmund panchina per i due italiani Reggiani e Inacio, indisponibile Mane. Kovac rispetto alla partita d'andata ritrova Emre Can in difesa.
Si riparte dal 2-0 per i tedeschi, pertanto agli orobici servirà vincere con almeno tre reti di scarto per superare il turno. In caso di vittoria della Dea con due reti di scarto la partita, indipendentemente dal risultato, andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. A disp. Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Sulemana, Ederson, Bellanova, Djimsiti, Vavassori, Ahanor, Krstovic. All. Raffaele Palladino.
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Emre Can, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy. A disp. Ostrzinski, Meyer, Yan Couto, Schlotterbeck, Salih Ozcan, Chukwuemeka, Sabitzer, Fabio Silva, Adeyemi, Inacio, Benkara, Reggiani. All. Niko Kovac.
ARBITRO: Sanchez (Spagna)
ASSISTENTI: Cabanero e Prieto (Spagna)
IV UOMO: Munuera (Spagna)
VAR: Fernandez (Spagna)
AVAR: Del Cerro Grande (Spagna)
