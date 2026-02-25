TMW Como, che botta Addai: stagione finita, quali partite salterà. E i tempi di recupero

"La società Como 1907 comunica che, nel corso della seduta di allenamento odierna, il calciatore Jayden Addai ha riportato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra". Come un fulmine a ciel sereno, sulle rive del Lago e in casa Como sono giunte brutte notizie riguardo il grave infortunio riportato dall'olandese classe 2005 oggi nella seduta di lavoro disposta da Cesc Fabregas.

Come riferito tramite comunicato ufficiale dal club biancoblù, infatti, Addai dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico nelle prossime ore per risolvere il guaio al tendine d’Achille della gamba sinistra subito e questo gli impedirà di terminare la sua prima stagione di Serie A. Sbarcato in Italia in estate dall'AZ Alkmaar, il 20enne ha segnato 3 reti con la maglia biancoblù nell'arco di 12 partite di campionato, ma ora è costretto allo stop obbligato.

Quali saranno i tempi di recupero dall'infortunio? Secondo le informazioni raccolte da TMW, si parlerebbe di uno stop di 7 mesi nel migliore dei casi. Nella peggiore delle ipotesi invece potrebbe rimanere costretto ai box per 10 mesi. Logicamente dipenderà dal decorso della riabilitazione che dovrà sostenere in seguito all'operazione.

Quali partite salterà? Praticamente tutte le rimanenti fissate sul calendario del Como, conteggi alla mano 14 gare. Le 12 previste in Serie A per completare la stagione 2025/26 e il doppio incontro delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. Senza tenere in considerazione, al momento, l'eventuale finale del torneo in caso di passaggio del turno contro i nerazzurri di Chivu.