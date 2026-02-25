L'Atalanta parte fortissimo e Scamacca la sblocca al 5': 1-0 sul Borussia Dortmund
TUTTO mercato WEB
L'Atalanta la sblocca con Gianluca Scamacca dopo 5 minuti. Partono forte gli orobici e subito trovano il gol: Bernasconi affonda sulla sinistra e mette a centro area dove bucano tutti i tre difensori del Dortmund, Scamacca ringrazia e si ritrova praticamente a fare tap-in. Terzo gol in questa Champions per il centravanti, dopo le reti segnate a Chelsea e Athletic nella League Phase: Atalanta-Borussia Dortmund 1-0.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Le più lette
1 Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile