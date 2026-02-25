Politano: "Tanta amarezza per Atalanta-Napoli. Il gol? Spero arrivi presto, ci sto lavorando"

"C'è tanta amarezza per il risultato di Atalanta-Napoli (finita 2-1, ndr), perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo e nel secondo avevamo trovato un'altra rete che ci è stata annullata per un errore. Accettiamo la decisione e cerchiamo di andare avanti". Parla così Matteo Politano, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, in merito ai temi della stagione del Napoli: "Lavoriamo tanto sulle soluzioni da palla inattiva, soprattutto il giorno prima della partita. Sappiamo che, soprattutto in queste partite, sono occasioni fondamentali: anche l'Inter sblocca tante gare così".

Giocare come quarto di centrocampo? Ecco il pensiero di Politano: "Cambia poco rispetto al solito, anche l'anno scorso svolgevo questo tipo di lavoro a tutta fascia. Magari devo difendere un po' di più, ma mi piace giocare su quella fascia con questo modulo e sono contento. Gli infortuni pesano, perché le assenze sono state tante e c'è molto dispiacere: non abbiamo mai usufruito della rosa al completo. Potevamo avere più punti e per questo c'è rammarico, ma penso che chi c'è stato abbia dato il massimo per tutto l'anno. Per questo siamo ancora lì a lottare per il posto in Champions: sarà difficile perché ci sono tante squadre forti, ma lo siamo anche noi".

"Sono sei anni che sono a Napoli ed i tifosi sono sempre stati con noi - continua Politano - senza abbandonarci mai. Sono stati presenti in casa e prima anche in trasferta, quando potevano venire, mentre ora purtroppo c'è questo divieto che per noi rappresenta una perdita. Avere i nostri tifosi in trasferta è importante. Nonostante tutto, noi cerchiamo sempre di dare il massimo, anche nei momenti di difficoltà: a livello di impegno ci abbiamo messo sempre tutto".

"Purtroppo quest'anno non sta andando bene per me in termini di gol e mi dispiace, perché vorrei dare di più il mio contributo. Spero che arrivi presto, ci sto lavorando. Daremo il massimo fino all'ultima giornata di campionato e sono sicuro che arriveremo in Champions League, essendo noi una squadra forte", conclude il giocatore.