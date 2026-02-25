Como, Addai dopo l'infortunio: "Stagione finita, ma i tempi difficili mi hanno reso incrollabile"

La prima stagione in Serie A è stata piuttosto complessa per Jayden Addai. L'esterno offensivo del Como, sbarcato sulle rive del Lago in estate, ha dovuto farsi trada lungo diversi problemi fisici tra guai alla caviglia e problemi muscolari che gli hanno fatto racimolare meno di 1000 minuti tra campionato e Coppa Italia. In 16 presenze, tuttavia, ha forgiato 3 reti e cercato di trovare la confidenza giusta nel progetto tecnico di Fabregas.

Ma nelle ultime ore è arrivata una notizia pessima per il giocatore di 20 anni e per il Como in vista dell'ultima parte di stagione che li attende. Infatti, come comunicato dal club lombardo, Addai ha riportato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra nel corso della seduta di allenamento di oggi. Un infortunio grave che lo costringerà a saltare il resto della stagione e ad affrontare un lungo e duro percorso di riabilitazione in seguito all'operazione che sosterrà a breve.

"Stagione finita per me e inizio di una rinascita. Tornerò presto", le prime parole trasmesse da Addai tramite i social, in seguito all'annuncio del suo ko fisico. Eppure il classe 2005 non intende abbattersi di fronte a questo imprevisto nella sua giovane carriera: "I tempi difficili mi hanno reso incrollabile. Sono nato per questo", la conclusione, con una sua foto in bianconero a corredo. Confermata quindi la lunga assenza del giocatore, Fabregas dovrà farne a meno per tutto il resto del 2025/26.