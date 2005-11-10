Bologna, Bernardeschi sul podio dei più usati. Piccoli stravince la 'sfida' contro Dovbyk

La guida tecnica è già cambiata, con l'addio di Domenico Tedesco e l'arrivo di Raffaele Palladino. Un avvicendamento che potrebbe portare anche a ridefinire alcune gerarchie, con nuovi equilibri tutti da scoprire. Eppure, in casa Bologna, ancora si fa fatica dal separarsi dai grandi protagonisti del recente passato nonostante il marcato abbia portato diversi cambiamenti.

Skorupski unico portiere fuori dal podio

Al di là di chi sieda in panchina, sono due le certezze di questa squadra: il capitano Lewis Ferguson e Torbjorn Heggem, entrambi sempre in campo per tutti i 450 minuti a disposizione nelle cinque partite finora disputate. Un altro giocatore al quale, dalle parti del Dall'Ara, è difficile rinunciare è Federico Bernardeschi: utilizzato sia da centrocampista sia da attaccante, occupa il terzo posto di questa speciale classifica con 364 minuti. Tra i nuovi arrivati in estate, invece, il più impiegato è Roberto Piccoli, che domina il confronto con Artem Dovbyk: 358 minuti contro appena 84. Fuori dalla top 10 c'è invece Riccardo Orsolini, titolare soltanto all'esordio e condizionato anche da un infortunio che lo ha costretto a saltare due partite.

I 10 più impiegati del Bologna

1. Lewis Ferguson - 450 minuti

2. Torbjorn Heggem - 450 minuti

3. Federico Bernardeschi - 364 minuti

4. Lukas Skorupski - 360 minuti

5. Roberto Piccoli - 358 minuti

6. Nicolò Cambiaghi - 356 minuti

7. Juan Miranda - 315 minuti

8. Emil Holm - 279 minuti

9. Arthur Theate - 270 minuti

10. Jens Odgaard - 259 minuti