Genoa, il presidente Sucu racconta: "Provai a portare Chivu al Rapid Bucarest, ora è tardi"
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Andrea Piras
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03.10.2026 12:19Serie A
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Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente del Genoa Dan Sucu ha parlato di quando provò a portare Cristian Chivu al Rapid Bucarest: "Sì, mi piace molto perché credo sia una persona profonda. Contattai Cristian ancora prima che passasse da Parma, quando aveva allenato solo a livello giovanile. È serio, preparato e sono sicuro che qui a Bucarest avrebbe fatto un ottimo percorso. Adesso è un po’ tardi…"
Infine un voto alla sua presidenza: "Non ci voglio neanche pensare. Ragionare troppo su qualcosa poi porta sfortuna. Io sono sempre il primo critico di me stesso: si può fare meglio, ma se dovessi darmi un voto fin qui direi 7".
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